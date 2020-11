Gaspreise in Solingen steigen : Energieversorger hebt Preise an

Solingen Die Stadtwerke Stadtwerke geben die neue CO2--Abgabe zum 1. Januar 2021 an die Kunden weiter. Strompreise bleiben weitgehend stabil.

(uwv) Die Stadtwerke Solingen (SWS) müssen zum 1. Januar 2021 ihre Preise anpassen und zeigen das jetzt sechs Wochen vorher an. Gleichwohl ist die Preiserhöhung nicht vom örtlichen Energieversorger verschuldet, vielmehr liegt sie in der neuen CO 2 -Abgabe begründet, die fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas teurer machen. Die Umlage wird vom Energieversorger auf den Verbraucher umgelegt und dann an den Staat weitergeleitet.