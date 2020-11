Stadtwerke Nettetal : Zählerstände werden abgelesen

Nettetal Die Stadtwerke Nettetal lassen ab Montag, 16. November, die aktuellen Zählerstände bei ihren Kunden ablesen. So soll eine möglichst genaue Abrechnung der Verbräuche gewährleistet sein.

Die Ableser sind montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. Für die Ablesung ist ein ungehinderter Zugang zu den Zählern erforderlich. Die Ableser können sich als Beauftragte der Stadtwerke ausweisen. Sie sind mit den behördlich angeordneten und empfohlenen Verhaltensmaßnahmen zum Infektionsschutz vertraut. Wenn sie wiederholt an einem Haus keinen Bewohner antreffen, hinterlassen sie schriftlich einen Terminvorschlag. Sollte auch der dritte Versuch zu keiner Ablesung führen, können die Zählerstände selbst abgelesen und dem Energieversorger auf einer Ablesekarte schriftlich mitgeteilt werden. Dafür gibt es ein Online-Formular unter www.stadtwerke-nettetal.de. Die Daten können auch per Post an die Stadtwerke Nettetal, Leuther Straße 25 in 41334 Nettetal, per Fax an die Nummer 02157 1205-129 sowie per E-Mail an ablesung@stadtwerke-nettetal.de geschickt werden. Fragen beantwortet der Kundenservice unter Telefon 02157 1205-200.