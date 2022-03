Einbruch in Dormagen : Dreiste Diebe verwüsten die Tafel

Dormagen Bei einem Einbruch in die Dormagener Tafel auf der Kölner Straße entstand ein hoher Sachschaden. Zudem wurde der Safe samt Bargeld gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Alle Jahre wieder wird die Tafel in Dormagen Opfer von dreisten Einbrechern, auch am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag (19. März) auf Sonntag (20. März) gelang es unbekannten Dieben, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Kölner Straße zu verschaffen.

Die Räumlichkeiten der Tafel wurden verwüstet. Foto: Manousek

Laut Claudia Manousek, Leiterin der Dormagener Tafel, sei ein Schaden im Wert von mehreren tausend Euro entstanden. Besonders erschreckend: „Es handelt sich nicht nur um einen Einbruch-Diebstahl, zusätzlich haben es sich die Diebe nicht nehmen lassen, einen nicht unerheblichen Sachschaden und Zerstörung in der Tafel Dormagen anzurichten.“ So sei zum einen der in der Wand verankerte Safe herausgerissen, zum anderen seien die Räumlichkeiten komplett verwüstet worden.

Der Safe wurde aus der Verankerung gerissen. Foto: Manousek

Zum Tatablauf sagt Manousek: „Diesmal scheinen es professionelle Täter gewesen zu sein, der Einbruch erfolgte über den hinteren Eingang der Kleiderkammer.“ Neben Bargeld seien auch mehrere Bankkarten, sowie wichtige Dokumente gestohlen worden. Für die Täter findet Claudia Manousek deutliche Worte: „Für die unverschämten Diebe haben wir einen besonderen Platz in unserem Herzen reserviert. Wir hoffen, dass die Polizei diese bald zur Verantwortung ziehen kann.“ Die Leiterin der Tafel appelliert: „Falls jemand in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Tafel Gebäude vorbeigefahren ist und etwas Auffälliges wahrgenommen hat, möge er sich bitte bei der Polizei melden.“ Die Polizei bestätigt den Diebstahl, Sicherheits-Kamera-Aufnahmen wurden sichergestellt.

Lesen Sie auch „Tafel“ in Dormagen : Neubau wird deutlich teurer