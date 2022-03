Einbruch in Viersen : Diebe stehlen Geld und Schmuck

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Sie nutzten aus, dass ein Fenster im Obergeschoss auf Kipp stand: Bisher unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 18.30 und 23.15 Uhr in ein Haus an der Lortzingstraße in Viersen-Süchteln eingebrochen.

