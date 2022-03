Einsätze im Erkelenzer Land : Diebe erbeuten Geld und Kühlschrank

Die Kreispolizei Heinsberg fahndet nach mehreren Unbekannten, die Diebstähle begangen haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkelenzer Land Erneut berichtet die Kreispolizei Heinsberg von Diebstählen aus Fahrzeugen. Dabei wurden unter anderem Lebensmittel und Geld gestohlen. Eine nicht ganz alltägliche Beute machten indes Straftäter in Wegberg.

Diebe in Wegberger Rathaus Aus den Räumen der Stadtverwaltung in Wegberg haben Unbekannte einen Hochdruckreiniger, zwei Staubsauger, ein Prüfgerät, einen Winkelschleifer sowie einen Nass-Trocken-Sauger gestohlen. Die Tat wurde am Donnerstag, 10. März, gegen 16.15 Uhr festgestellt.

Lebensmittel aus Auto gestohlen Aus einem Wagen, der an der Straße Am Bachmannsgraben in Wegberg stand, haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 10. März, eine Tüte mit Lebensmittelkonserven gestohlen. Außerdem öffneten sie mit einer Fernsteuerung, die im Wagen lag, das Garangentor und stahlen eine Kiste Cola sowie einen Kühlschrank samt Inhalt.

Unbekannte stehlen Geld Ebenfalls aus einem geparkten Auto, das an der Forckenbeckstraße in Wassenberg abgestellt war, stahlen bislang unbekannte Personen einen ipod. Die Tat wurde in der Nacht zu Donnerstag, 10. März, begangen. In derselben Nacht stahlen Unbekannte aus einem an der Brunnenstraße abgestellten Fahrzeug Bargeld.