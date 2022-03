In Dormagen beschlossen : Stadt entwickelt neue Digitalisierungs-Strategie

Im Rathaus wird eine neue Digitalisierungsstraterie entwickelt. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen In einer zukunftsfähigen Stadt spielen die Themen Digitalisierung, Struktur- und Klimawandel, aber auch der demografische Wandel eine zentrale Rolle. So auch in Dormagen.

Dormagen will sich als digitale Kommune nicht nur darauf beschränken, das Bestehende zu optimieren, sondern möchte durch Innovationen den digitalen Wandel gestalten und sich auf die Zukunft bestmöglich vorbereiten. In der Konsequenz aus dieser Erkenntnis werden alle digitalen Baustein gebündelt unter einer Gesamtstrategie, die die Überschrift „Dormagen Natürlich! Digital“ trägt. Dazu wurde ein Strategiepapier mit einer Digitalisierung-Vision entwickelt und darin Werte und Prinzipien definiert. Dieses Paket wurde jetzt vom Digitalisierungs-Ausschuss der Stadt einstimmig verabschiedet.

Wirtschaftsförderer Michael Bison erklärt die Strategie so: „Wir wollen mit ,Dormagen Natürlich! Digital‘ eine ganzheitliche, digitale Vision für Dormagen, in der Projekte erlebbar präsentiert werden; Digitalisierung verständlich gemacht wird; eine nachvollziehbare Strategie vermittelt wird; Transparenz und Beteiligung wichtige Bestandteile sind, Dormagen ein starker und innovativer Wirtschaftsstandort bleibt; Nachhaltigkeit und Digitalisierung gemeinsam gedacht wird; neue und sich ändernden Anforderungen dargestellt und alle mitgenommen werden.“

Es gibt fünf Handlungsfelder: Erstens Stadtmanagement. Alle Angebote und Dienstleistungen der Verwaltung sollen orts- und zeitunabhängig digital möglich gemacht werden. Zweitens Mobilität: Neue Angebote können durch eine intelligente Verkehrssteuerung und moderne Mobilitätsinfrastrukturen für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Sicherheit sorgen. Drittens: Stadtgesellschaft. Alle haben einen Anspruch auf Teilhabe am digitalen und analogen gesellschaftlichen und politischen Leben. Viertens: Smart Industrial City. Dormagen reagiert mit intelligenten Maßnahmen auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Fünftens: Umwelt. Durch die Verabschiedung einer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Stadt verpflichtet, die Lebensqualität der Dormagener zu steigern und sichern.

(schum)