Trauungen in Dormagen : „Mrs Marriage“ hält emotionale Reden

Dormagen Jill Sandner arbeitet nebenberuflich als Traurednerin, spricht während einer Hochzeit über das Brautpaar. Hinter einer Traurede steckt einiges an Planung und Vorbereitung.

Nur wenige Dinge im Leben eines Menschen benötigen so viel Planung, wie die „eigene“ Traumhochzeit: Die Wahl der Location, das Hochzeitskleid, das Catering, die Musik und bei einer freien Trauung braucht es dazu noch den perfekten Trauredner. Eine so wichtige Aufgabe übernimmt auch Jill Sandner aus Dormagen . Sander ist nebenberuflich Traurednerin und hat schon einige Male gehört, wie sich die Brautpaare das Ja-Wort gaben.

„Ich begleite die Menschen bei der Planung ihrer Hochzeit bis hin zur Traurede“, sagt die 35-Jährige. „Eine Freundin von mir hat damals bei ihrer Hochzeit eine freie Trauung gemacht und ich fand dieses Konzept so toll, dass ich das auch machen wollte.“ Sandner, die Psychologie studiert hat und in der Personalentwicklung arbeitet, absolvierte daraufhin eine zusätzliche Ausbildung zur Traurednerin, welche sie im Jahr 2020 abschloss. Mittlerweile begleitet Sandner etwa acht bis zehn Hochzeiten pro Jahr. „Hauptberuflich mache ich ja etwas ganz anderes und habe eine Familie, deshalb möchte ich diesen Rahmen nicht überschreiten.“

Zudem sei die Vorbereitung einer Hochzeit sehr zeit- und planungsintensiv. „Wenn ein Paar Interesse an meiner Arbeit hat, treffen wir uns erst einmal für ein persönliches Gespräch zum Kennenlernen. Das ist wichtig, damit man schauen kann, ob die Chemie stimmt. Das Gespräch findet dann oft bei den Paaren Zuhause statt.“ Wenn alles passt, erhält das Brautpaar einen ausführlichen Fragebogen über die eigene Beziehung. Es geht unter anderem darum, wie sich das Paar kennengelernt hat, wie man den Partner beschreiben würde oder was besondere Highlights in der Beziehung waren. „Auf diese Art und Weise kann die Beziehung sehr gut reflektiert werden“, meint Sandner. „Bei diesem Gespräch kann es deshalb auch sehr emotional zugehen, weil die Beziehung sehr ausführlich thematisiert wird.“

Doch auch weitere Eckdaten werden geklärt. Dazu zählt beispielsweise, wer die Trauzeugen sind, wer für die Musik zuständig ist und wie die einzelnen Übergänge gestaltet werden sollen. Etwa zwei bis drei Monate vor der Trauung trifft Sandner sich nochmals mit dem Brautpaar. „Dieses Gespräch dient dem gemeinsamen Austausch und der Besprechung der Traurede. Durch die ausgefüllten Fragebogen und die Gespräche mit den Trauzeugen und Freunden kann ich mir ein gutes Bild von dem Brautpaar machen und so die richtige Mischung von Liebe, Humor und Ernsthaftigkeit in meine Traurede einbringen. Natürlich besitzt jede Traurede aber dennoch auch meine eigene persönliche Note.“ Die Traurede erhält das Brautpaar nach der Hochzeit anschließend als gebundenes Exemplar.

Wer mit Jill Sandner Kontakt bezüglich einer freien Trauung aufnehmen möchte, kann es zu jeder Zeit probieren. „Manchmal kann es sein, dass ich leider schon ausgebucht bin. Jedoch habe ich ein großes Netzwerk aufbauen können und kann das Brautpaar in diesem Fall auch an eine Kollegin oder einen Kollegen weiterleiten. Am besten sei es aber, etwa ein Jahr vor der Hochzeit anzufragen, dann sei auch noch genug Zeit für Planungen und Gespräche. Neben der klassischen Trauung bietet Sandner auch noch eine bilinguale und eine Auslandtrauung an. Eine bilinguale Trauung kommt Paaren mit unterschiedlichen Muttersprachen zu Gute, zudem entscheiden sich mittlerweile viele Paare für eine Hochzeit im Ausland. „Am wichtigsten ist mir aber, die Brautpaare zufriedenzustellen und dabei zu helfen, ihnen einen unvergesslichen Tag zu bereiten.“