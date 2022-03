Freiwilligen-Agentur Dormagen : Schulmaterial für ukrainische Kinder gesucht

Dormagen Erneut startet das Schulranzen-Projekt der Freiwilligen-Agentur Dormagen. In diesem Jahr sollen die gespendeten Schulmaterialien an ukrainische Kinder gehen.

Seit zwölf Jahren sorgt das Schulranzen-Projekt der Freiwilligen-Agentur Dormagen gemeinsam mit zahlreichen Spendern dafür, dass Kinder, deren Familien die teuren Schulranzen nicht kaufen können, trotzdem die benötigten Schulutensilien erhalten: Jährlich werden gut erhaltene Ranzen, Mäppchen, Schulrucksäcke und Sporttaschen gesammelt, aufbereitet und mit neuem Schulmaterial gefüllt und vor und in den Sommerferien an Familien mit Bedarf ausgegeben. In diesem Jahr will die Agentur Schulmaterial für einen ganz besonderen Zweck sammeln.

„Mit der demnächst einsetzenden Schulpflicht für die ukrainischen Flüchtlinge besteht der plötzliche und zusätzliche Bedarf an Schultaschen und Schulmaterial. Daher möchten wir nun einen Aufruf starten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Freiwilligen-Agentur Dormagen sammelt beim diesjährigen Schulranzenprojekt gut erhaltene Ranzen, Mäppchen, Schulrucksäcke und Sportbeutel für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Interessierte Spender werden dazu aufgerufen, sich unter der 02133 539220 zu melden. Unter dieser Telefonnummer wird die nächstgelegene Abgabestelle in Dormagen genannt. Benötigt werden zudem auch Geldspenden für die Ausstattung mit Schulmaterial. Das Spendenkonto findet sich unter www.freiwilligenagentur-dormagen.de. Die Vermittlung der Ranzen an schulpflichtige Flüchtlingskinder erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen.