Ideenwettbewerb : Sonderpreis für Dormagener Villa Kunterbunt

Dormagen In diesem Jahr wurde die Dormagener Kindertagesstätte Villa Kunterbunt beim Ideenwettbewerb „LogistiKids“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Wie in jedem Jahr richtete das Kompetenznetz Logistik.NRW und die Industrie- und Handelskammern in NRW auch in diesem Jahr den Ideenwettbewerb „LogistiKids“ aus. Bei der diesjährigen Siegerehrung erhielt die Hortgruppe der Villa Kunterbunt in Dormagen einen Sonderpreis, dieser bestand aus einer Teilnehmerurkunde und einem Experimentierkoffer.

In diesem Jahr verlief der Wettbewerb nämlich unter besonderen Bedingungen. „Diesmal wurde in der Kategorie Grundschulen nur der Beitrag der Villa Kunterbunt eingereicht, so dass kein echter Wettbewerb zustande gekommen ist“, erklärt Peter Abelmann, Geschäftsführer des LOG-IT Club. „Deshalb hat sich die Jury auf einen Sonderpreis für die Villa Kunterbunt verständigt.“ Die Teilnehmer hatten ihren Beitrag zum Thema „Pharmalogistik – Wie kommen die Medikamente in unseren Medikamentenschrank?“ eingereicht. „Wir bieten in unserem Hort und in der Kindertagesstätte eine Reihe von besonderen pädagogischen Angeboten an. Die Villa Kunterbunt führt häufig besondere Projekte durch, die Alltagsthemen aufgreifen und die Hintergründe beleuchten“, sagt Natalia Gert, Leiterin der Einrichtung. „Damit fördern wir auf spielerische Art und Weise auch die einzelnen Talente der Kinder. Mit dem Experimentierkoffer ‘Schwimmen und Sinken‘ können wir gemeinsam mit den Kindern die physikalischen Regeln erlebbar machen.“