Dormagen-Hackenbroich: Tierheim will seine Einnahmen steigern

Tierheim will seine Einnahmen steigern

Hackenbroich Unter anderem sollen mehr Pensionstiere untergebracht werden, erzählt Babette Terveer vom Tierschutzverein.

Babette Terveer Die Sanierungsarbeiten sind zu 99 Prozent abgeschlossen, so kommen wir gut über den Winter. Dank der tollen Hilfe von Ehrenamtlern sieht es nun insgesamt sogar schöner aus als vor dem Wasserschaden. Das Unternehmen Ineos hat uns sogar noch zu Heizungsabdeckungen verholfen. Nur an der Elektrik hapert es noch ein wenig. Wir hatten einen Elektriker an der Hand, der uns helfen wollte, aber unglücklicherweise sind seine Kontaktdaten verloren gegangen. Ich hoffe, er meldet sich nochmal.