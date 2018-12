Keine Engpässe für Geschäftskunden: EVD springt für insolventen Energieversorger ein

Dormagen Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass das Energieunternehmen Deutsche Energie GmbH (DEG) mit Sitz im baden-württembergischen Erlenbach seine Kunden nicht mehr beliefern kann, gab es kurz danach für betroffene Unternehmen in Dormagen Entwarnung.

Sie stünden trotz der Probleme ihres bisherigen Gas- und Stromlieferanten nicht ohne Versorgung da, teilte die Energieversorgung Dormagen (evd) bereits am Mittag in einer Presseinformation mit. Die evd werde als Gas- und Stromlieferant für Dormagener Geschäftskunden in die Bresche springen, sofern diese dies wünschten, hieß es. „Für sie übernehmen wir ab Samstag, 22. Dezember, die Versorgung“, kündigte Ivan Ardines an, Leiter des Energievertriebs bei der evd. „Als lokaler Versorger vor Ort fangen wir die Kunden auf, die sonst so kurz vor Weihnachten ohne Strom oder Gas dastehen würden“, so Ardines weiter. Die evd hatte Stand Freitagmittag 30 entsprechende Angebote unterbreitet.