Goldberger See in Dormagen : Surf Club startet in die Saison

Dormagen Wassersportler ließen sich auf dem Goldberger See vom Regen nicht irritieren.

Am vergangenen Samstag startete der Surf Club Dormagen am Goldberger See in die neue Surfsaison. Trotz des schlechten Wetters kamen rund 30 der 300 Mitgliedern, um den Saisonanfang zu feiern. Der Club besteht seit 30 Jahren und surft seit 25 Jahren auf dem Goldberger See. Der Club und der Vermieter des Sees, Jürgen Klein, haben ein sehr gutes Verhältnis. Außerdem hat der Club eine Art Vorbildfunktion, weil er den See und seine Umgebung durch regelmäßige Aufräumarbeiten sauber hält, denn auch „wenn man nur die Zigarettenstummel weggeräumt, macht das einen großen Unterschied“, sagt Vorsitzender, Reiner Viersch.

Trotz der sauberen Umgebung ist das Schwimmen im See oder Wild campen am See verboten, da dieser in Privatbesitz ist. Aber man kann dort Windsurfen, Stand-up Paddling oder ganz normales Surfen betreiben. Der Surf-Club ist nicht nur auf dem Goldberger See unterwegs, sondern auch gelegentlich in Holland oder Spanien. Im Club geht es nicht um Leistung, sondern nur um Spaß am Surfen und die Geselligkeit als Gruppe, betont Viersch. Es gibt auch Veranstaltungen wie dem Paella-Tag, Ansurfen und das jährliche Sommerfest, um Abwechslung zu schaffen und bei gutem Essen und Surfen den Tag zu genießen. Letztes Jahr wurden die sozialen und sanitären Einrichtungen erneuert, um den Aufenthalt am See etwas angenehmer zu gestalten. Im Club sind viele Mitglieder im gesetzteren Alter, so Viersch, es sind aber auch Jüngere dabei, denn Surfen ist für jede Altersgruppe geeignet. Es sind auch 18/19-Jährige im Club Mitglieder, um in der Zeit zwischen ihres Schulabschlusses und des Studiums ein wenig Wassersport zu betreiben. Seit neustem besitzt der Surfclub ein Stadtradelteam damit man sich nicht nur auf dem Wasser sportlich beteiligen kann, sondern zur Abwechslung auch auf dem Land beim Stadtradeln in Dormagen.