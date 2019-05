Ortsverband Dormagen : Mitgliederzuwachs beim Sozialverband VdK

Dormagen Zügig, reibungslos und in ungewohnter Umgebung verlief die Jahreshauptversammlung des Sozialverbands VdK. Die Herrichtung des Raumes im Pfarrsaal von St. Pankratius hatten kurzerhand helfende Hände der Reservistenkameradschaft und der Vorstand des VdK-Ortsverbandes und einzelne VdKler übernommen, sowie eine hilfreiche Beschilderung im Umfeld angebracht.

Vorsitzender Erik Heinen konnte dann in seinem Jahresbericht erstaunliche Zahlen und eine sehr positive Entwicklung des VdK berichten: So konnten nicht nur 118 Zugänge (Neuaufnahme, Zugänge aus anderen Landesverbänden etc.), aber auch 62 Abgänge (Austritte, Sterbefälle etc.) verzeichnet werden, sodass zum 31. Dezember 2018 909 Mitglieder den Ortsverband bildeten. Aus dem Rechenschaftsbericht des Vorstands erhielten die Mitglieder einen Überblick über die Aktivitäten, wie die Sprechstunden im Schwerbehindertenrecht, Fortbildungsveranstaltungen, Tagungen und Versammlungen sowie Veranstaltungen.