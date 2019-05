Schweizer Sänger : Sänger Gion Stump begeistert bei „Bürokonzert“

Dormagen Seit sie sich 2012 bei einem Chris-de-Burgh-Konzert kennengelernt haben, tritt der Schweizer Sänger Gion Stump auf Vermittlung der Horremerin Stephanie Grabowski immer wieder in Dormagen auf. Im April gab es jetzt ein besonderes Konzert des talentierten Sängers mit der ausdrucksstarken Stimme: Gion Stump trat bei einem „Bürokonzert“ bei der Hausverwaltung Albert Grabowski auf.

Vor 20 Zuhörern sang Stump eindrucksvolle Balladen und Rocksongs, wobei er sein begeistertes Publikum nicht nur bei der Zugabe von „Salisbury Hill“ zum Mitsingen aufforderte. Am 24.April 2020 gastiert er mit seiner Band „The Lighthouse Project“ erneut in der Kulturkirche in Dormagen.