Malteser in Dormagen : Goldene Münze der Stadt für Mitgründer Günter Peters

Dormagen Hohe Auszeichnung für einen Mitgründer der Dormagener Malteser.

Bei der Jahreshauptversammlung der Malteser in Dormagen wurde einem langjährigen Helfer eine besondere Ehre zuteil: Günter Peters wurde vom ersten stellvertretenden. Bürgermeister der Stadt Dormagen, Hans Sturm, mit der Goldenen Münze der Stadt ausgezeichnet. Peters ist Gründungsmitglied der Malteser in Dormagen und engagiert sich inzwischen seit 50 Jahren ehrenamtlich in seinem Verein. Neben seiner früheren Arbeit im Rettungsdienst ist er nun hauptsächlich im Katastrophenschutz und im Sanitätsdienst aktiv. Daneben kümmert er sich auch, zusammen mit seinem Sohn Martin, um die Pflege und Wartung der Einsatzfahrzeuge. „Er ist immer da, wenn er gebraucht wird, und hält sich hierbei stets im Hintergrund“, betonte Dirk Büttgen, der Stadtbeauftragte der Malteser in Dormagen. So hat Günter Peters in den vergangenen Jahren sehr viele Monate damit verbracht, in vielen Schritten die Malteser-Wache an der Rheinstraße in Zons umzubauen und zu renovieren. Dieses Engagement wurde nun von der Stadt Dormagen gewürdigt, worüber sich alle Malteser mit Dirk Büttgen und seiner Stellvertreterin, Stephanie Geldmacher, freuen. Weitere Infos über die Malteser in Dormagen auf www.malteser-dormagen.de im Internet. Wer sich für einen Einsatz als Helfer im Sanitäts- oder Rettungsdienst interessiert, kann montags von 19 bis 22 Uhr zur Rheinstraße 20a kommen.