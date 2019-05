Bezirksverband Nettesheim der Schützen : Horremer Prinzessin nutzte letzte Chance

Frixheim Marietta Barabas, Johannes May und Tim Becker sind die Nachwuchstregenten des Bezirks Nettesheim.

Seit gut vier Jahren erst beschäftigt sich Marietta Barabas mit dem Schießen: Ihre Bruderschaftslaufbahn startete sie bei der Frixheimer St.-Sebastianus-Bruderschaft mit dem Fahenschwenken, ehe sie zur Horremer St.-Hubertus-Schützenbruderschaft wechselte. Mittlerweile gehört sie auch dem Lehrstab der Diözesan-Fahnenschwenker an. In Frixheim hätte Marietta Barabas, die zurzeit eine Ausbildung zur Vermessungstechnikerin absolviert, denn auch beinahe einen Doppelsieg feiern können, trat sie doch auch bei den Fahnenschwenkerinnen an, wo sie in der Klasse B 1 den zweiten Platz holte.

An Entschlossenheit, den Sieg zu holen, ließ es auch der 14 Jahre alte Bezirks-Schülerprinz Johannes May von der Strabeger St.-Hubertus-Bruderschaft nicht vermissen. „Ich mache das“, hatte der Spross einer Straberger Schützen-Dynastie zuvor seinem Opa versprochen. Aus einem durchaus begründeten Anlass, denn Fritz May war vor 50 Jahren Nettesheimer Bezirkskönig. Der neue Schülerprinz besucht die Realschule Hackenbroich und ist bereits seit neun Jahren bei den Schützen aktiv. In seiner Freizeit widmet er sich dem Gitarrespielen ebenso gern wie dem Fotografieren. Zudem ist er sehr an Politik interessiert.