Event in Dormagen-Stürzelberg : Weihnachtsmarkt lockte zahlreiche Besucher an

Stürzelberg Zum 19. Mal stellten Stürzelberger Vereine und Ehrenamtler den beliebten Markt auf die Beine. Die Stimmung war bestens, berichten die Aussteller.

Wer bislang noch nicht in vorweihnachtlicher Stimmung war, bekam spätestens nach einem Besuch auf dem Stürzelberger Weihnachtsmarkt Lust aufs schönste Fest des Jahres. Am vergangenen Freitag und Samstag luden zum 19. Mal zahlreiche Buden zum Bummeln und Verweilen rund um den Dorfplatz ein. 18 Aussteller, darunter die ortsansässigen Vereine und viele Ehrenamtler, waren gekommen – einige weniger als in den vergangenen Jahren, doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. „Es ist wieder so schön, hier zu sein“, sagt Alexandra Ritterbach. Sie ist von Anfang an mit dabei und verkauft an ihrem Stand Kinderpunsch, Popcorn und Deko. „Man merkt, dass alle froh sind, wieder einmal etwas Schönes zu erleben.“