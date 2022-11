Nach zwei Jahren Corona-Pause : Liedberger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende

Liedberg Vor historischer Kulisse bietet der Markt dieses Jahr wieder ein festliches Programm. Was es an den über 30 Ständen und Buden zu kaufen gibt.

„Es wird altbekannte, aber auch neue Aussteller geben“, kündigt Ralf Frommen, Geschäftsführer vom Heimatverein Liedberg an. „Traditionell werden auch in diesem Jahr wieder nur außergewöhnliche und wirklich weihnachtliche Artikel an über 30 Ständen und Fachwerkbuden angeboten.“

Weihnachtsmärkte in NRW : Was Sie zum Weihnachtsmarkt Essen 2022 wissen müssen

Was Sie zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wissen müssen

Öffnungszeiten, Highlights, Corona-Regeln : Was Sie zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wissen müssen

Auch das kulinarische Wohlergehen der Besucher kommt nicht zu kurz: So gibt es Waffeln mit Kirschen und Sahne sowie verschiedene Sorten Crêpes. Dazu gibt es Kaffee oder Glühwein mit oder ohne Schuss, Kakao , Lumumba und Kinderpunsch. An den Buden des Heimatvereins gibt es Champignons, Bratkartoffeln mit Panhas, Reibekuchen mit Apfelmus oder Rübenkraut sowie Grillwürste und Grünkohl mit Mettwürstchen. Maronen, gebrannte Mandeln und andere süße Leckereien gibt es auch.

An beiden Tagen wird laut Frommen der Nikolaus den Weihnachtsmarkt mit seinen Engelchen besuchen und Weckmänner an die Kinder verteilen. Zudem gibt es ein Kinderkarussell und die Kleinen können per Post ihre Wünsche an das Christkind senden. Puppenspieler Petronius Paternoster kommt auch.