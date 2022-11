Veranstaltung in Dormagen : Tierische Hundemesse auf dem Klostergelände

Veranstaltung in Dormagen

Dormagen Es wird wieder einmal tierisch-süß im Stadtgebiet: Die Weihnachts-Hundemesse feiert in diesem Jahr Jubiläum und findet zum 10. Mal im im Kulturhof des Kloster Knechtsteden statt.

Am 27. November sind alle Hundefreunde und Interessierte von 11 bis 18 Uhr auf dem weitläufigen Gelände Willkommen. Besucher dürfen sich am ersten Adventssonntag auf eine weihnachtliche Atmosphäre sowie rund verschiedene 70 Aussteller freuen. Veranstalterin Astrid Krauß organisiert ein großes Angebot origineller Artikel sowie Geschenkideen für Hund und Halter zum Anfassen, Anziehen, Probieren und Sofort-Kaufen.

Freuen dürfen sich die Besucher gleichermaßen auf ein weihnachtliches Programm mit Vorträgen, Vorführungen sowie Mitmachwettbewerben auf der Bühne sowie im Außenbereich des Kulturhofes. Interessierte sind eingeladen, am „Trickdog Casting“ mit Klaus Kirchhoff teilzunehmen oder ihren Hund beim Weihnachts-Fotoshooting mit Tierfotografin Nina Wallenborn fotografieren zu lassen. Auch zahlreiche Tierschutzvereine, Hundeschulen, Tier-Heilpraktikern, Tier-Physiotherapeuten, Tierfutter-Herstellern und vielen weitere Spezialisten werden vor Ort sein.

Besonders am Herzen liegt Astrid Krauß der Tierschutz: eine Tombola zugunsten eines Tierschutzvereins mit tollen Gewinnen rundet das Programm ab und macht das 1. Advent-Wochenende zu einem besonderen Erlebnis. Das Schutz- und Hygienekonzept der Hundemesse stellt laut Krauß sicher, dass sich die Besucher „unbesorgt in entspannter Atmosphäre“ auf der Messe treffen können. Der Zutritt für Besucher richtet sich nach den an diesem Tag gesetzlich vorgegebenen Corona Richtlinien. Hunde sind auf der Hundemesse besonders willkommen – allerdings müssen die Besitzer den Impfpass samt Nachweis der Tollwutimpfung mitbringen.