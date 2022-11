Poetry Slam in der „Kulle“ : Die hundert Zuhörer waren auch Juroren

Andy Strauß aus Hamburg konnte das Publikum in der „Kulle“ mit seinem Beitrag überzeugen. Foto: G. Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Andy Strauß und Lina Klöpper sind die Gewinner des Poetry Slams am Samstagabend in der „Kulle“. Was sie und die anderen Teilnehmer präsentierten.