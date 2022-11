Dormagen feiert Kölsch : Bitterer Nachgeschmack trotz guter Stimmung

Dormagen Obwohl deutlich weniger Karten verkauft wurden als erwartet, war die Stimmung bei „Dormagen feiert Kölsch“ am Samstag im TSV-Sportcenter einwandfrei.

Das Event ist eine Mischung aus traditioneller Karnevalssitzung und Karnevalsparty. Zahlreiche Top-Acts aus Köln und Umgebung waren am Start, so begeisterten unteranderem die Jungs von Kasalla und natürlich die Bläck Fööss . Entertainer Guido Cantz sorgte mit lustigen Gags für Lacher und die Bands Lupo, Rabaue und Miljö rockten die Halle. Nicht zuvergessen sind natürlich die Auftritte der „Stattgarde Colonia Ahoj“, das Orchester Helmut Blödgen, „Dä Tuppes vum Land“ und die Karnevalsgesellschaft „Seiner Tollität Luftflotte 1926“. Kurzfristig nahm Organisator Karl Koch zudem die lokale Band „Die Altreucher“ mit ins Vorprogramm auf. „Eine ganz spontane Sache, schön, dass das geklappt hat“, meint Koch.

Absagen gab es an diesem Wochenende keine und alles lief wie geplant – dennoch ist Koch nicht ganz zufrieden mit der diesjährigen Veranstaltung. Unklar ist auch, ob es eine Fortsetzung im neuen Jahr geben wird. Insgesamt 2000 Menschen passen in die Sporthalle des TSV-Bayer Dormagen, das Event zählte jedoch lediglich rund 1000 Besucher. „Wir haben schon vorher lange überlegt, ob wir die Veranstaltung überhaupt durchziehen, da die Resonanz doch sehr enttäuschend war“, so Koch. „Letztendlich dachten wird dann: komm wir feiern dann einfach im kleinen Kreis. Und die Party war natürlich auch gut, aus finanzieller Sicht sieht es allerdings ganz anders aus.“ Ein klares Resümee kann Koch jetzt noch nicht ziehen, „wir müssen gut überlegen, ob wir es noch einmal machen. Es wäre natürlich sehr schade, wenn solche Veranstaltungen in Dormagen zukünftig nicht mehr funktionieren würden.“