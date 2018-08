Dormagen stellt Fuhrpark um und wird dafür als erste NRW-Stadt gefördert

Dormagen Am Mittwoch erhielt die Stadt Dormagen als erste in NRW den Förderbescheid für die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf E-Autos und Pedelecs. Gefördert wird der Klimaschutz-Beitrag von Land und EU.

Dormagen als „Vorreiter-Kommune in NRW“ – das hörte Bürgermeister Erik Lierenfeld gern. Diese positive Einschätzung äußerte Staatssekretär Christoph Dammermann vom NRW-Wirtschafts-, Innovations-, Digitalisierungs- und Energieministerium bei der Übergabe des Förderbescheids für das E-Mobilitäts-Projekt der Stadt. In den nächsten drei Jahren sollen alle Fahrzeuge aus dem städtischen Fuhrpark umgerüstet sein: Die Mitarbeiter sollen künftig alle Dienstfahrten mit elektrischen Poolfahrzeugen zurücklegen. Dazu beauftragt die Stadt einen Dienstleister, der die E-Fahrzeuge zur Verfügung stellt und eine „CarSharing“-Plattform für Pkw, Pedelecs und Fahrräder programmiert und betreibt. Diese können die Beschäftigten auch privat anmieten.

Insgesamt kostet das Mobilitätsprojekt 769.000 Euro. Dazu erhielt die Stadt am Mittwoch 637.000 Euro aus EU- und Landes-Mitteln – als erste Kommune in NRW, die den Wettbewerb „KommunalerKlimaschutz.NRW“ gewonnen hatte. „Dormagen soll die 395 anderen Kommunen in NRW anstacheln, genauso gut den Klimaschutz voranzutreiben“, sagte Dammermann. „Ihr innovatives Konzept, dem wir in NRW viele Nachahmer wünschen, hat mir gut gefallen, auch dass sie beim eigenen Fuhrpark beginnen“, sagte der Staatssekretär, der dafür warb, den Umstieg auf das E-Bike weiter zu fördern. Das sei gut für den Klimaschutz, die Gesundheit und reduziere auch den Straßenlärm.