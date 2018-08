Schützenfest Delhoven zu Ehren Juppi I. und Monika Lieven

Delhoven Der Bürger-Schützen-Verein Delhoven bereitet sich auf vier Feier-Tage vor, die mit dem Einböllern am Samstag beginnen.

Ganz „Delve“ fiebert dem Schützenfest entgegen, dem Höhepunkt im Regentschaftsjahr des Königspaares Juppi I. und Monika I. Lieven. Ob auf Terminen in Delhoven oder bei Treffen außerhalb des Ortes, wie zuletzt beim Königsball in Stürzelberg: Immer strahlt das sympathische Königspaar gute Laune aus. Dazu gehört auch, dass Josef Lieven, wie der Schützenkönig eigentlich heißt, mit seinem Rufnamen „Juppi“ in die Königsliste aufgenommen werden wollte. „Unter Josef kennt mich keiner“, sagte er nach seinem siegreichen Vogelschuss lachend.