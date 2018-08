Kinder malen Postkarten für kranken Freund, um Rollstuhl mitzufinanzieren

Dormagen Leo und Matilda aus Dormagen wollen ihren schwererkrankten Freund Alex unterstützen, der einen teuren Spezial-Rollstuhl benötigt. Ihr zu Herzen gehendes Angebot: Sie malen Postkarten für jeden, der mehr als fünf Euro spendet.

Die beiden Dormagener Kinder Leo (9) und Matilda (5) möchten ihrem an Muskelschwund leidenden Freund Alexander (9) mit einer ungewöhnlichen Aktion helfen, ihre Eltern Stephanie und Andreas Beivers unterstützen sie mit einem Beitrag auf Facebook: Die Kinder wollen jedem, der mindestens fünf Euro für den dringend benötigten Spezial-Rollstuhl für Alex spendet, eine selbst gemalte Postkarte schicken, ein „original Tilly- und Leo-Kunstwerk. Streng nummeriert und jedes Kunstwerk ein Unikat im Postkartenformat“, wie Mutter Stephanie Beivers erklärt. Dafür müssen die Spender – nach der Spende – eine Privatnachricht mit ihrer Adresse an Stephanie Beivers auf Facebook schicken, die Eltern übernehmen die anfallenden Portokosten gern. Die zu Herzen gehende Aktion zeigt, dass die Kinder auch bei hohen Summen nicht verzweifeln, sondern aktiv versuchen, mit ihren Mitteln etwas zu bewegen.

„Bisher haben wir so schon 37 Spender erreicht, bis 25.000 Euro sind aber noch ein weiter Weg“, sagt ihre Mutter Stephanie Beivers auf Anfrage unserer Redaktion. 1155 Euro, vier Prozent, sind bisher zusammengekommen. „Also, Leo und Matilda stehen in den Startlöchern zu malen wie die Wilden!“ So lautet die Aufforderung ihrer Mutter. Falls die Spenden überhand nehmen sollten, will die Kita „Rasselbande“, in die Alex gegangen ist, beim Malen miteingreifen.