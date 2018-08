Der Rathausbrunnen soll repariert werden

Dormagen Der Brunnen vor dem Historischen Rathaus soll in Zukunft wieder sprudeln.

Es tut sich was auf dem Rathausplatz: Seit Montag wird rund um den Brunnen vor dem Historischen Rathaus gebuddelt. Seit Beginn der Brunnensaison 2017, also vor mehr als einem Jahr, musste das Wasser am Brunnen wegen ständigem Wasserverlust abgestellt werden. Seither sprudelt der 1988 in Betrieb genommene Rathausbrunnen nicht mehr. Das soll sich ändern, wie der Kulturausschuss einstimmig Ende Mai beschlossen hatte.

Bisher waren jedoch keine Arbeiten am Brunnen zu erkennen, was auch an der konjunkturellen Hoch-Lage und der schlechten Verfügbarkeit der Handwerker gelegen habe, so Stadt-Pressesprecher Max Laufer: „Jetzt werden die Leitungen und die Pumpe genau überprüft, um das Ausmaß des Schadens festzustellen“, erklärt Laufer, der von einem „chirurgischen Eingriff am historisch bedeutsamen Bestand“ spricht. Da das Ergebnis noch nicht feststeht, möchte sich der Stadtsprecher weder zu Kosten noch zum Zeitrahmen der Instandsetzungsarbeiten äußern. Nur so viel: „Es ist schön, dass es jetzt sichtbar weitergeht.“