Entflogener Vogel "Snowball" mit Pommes-Vorliebe ist wieder da

Nievenheim/Tönisberg Der Vogel mit der Vorliebe für Pommes flog bis Tönisberg im Norden von Kempen. Nun ist er zurück in Nievenheim.

Die gute Nachricht erreichte den Nievenheimer Jan Deutschländer um Mitternacht: „Snowball ist wieder da“, jubelte der Tierfreund und informierte am Mittwochmorgen über Facebook die vielen Menschen, die seinen Beitrag geteilt und Anteil am Verschwinden der fünf Jahre alten zimtfarben geperlten Weißkopfhenne, die seit vergangenem Mittwochnachmittag aus Nievenheim verschwunden war. „Snowball“ hatte rund 50 Kilometer Luftlinie bis Tönisberg in der Nähe von Kempen zurückgelegt, wo sie bereits am Samstag „völlig erschöpft von einem Balkondach aufgelesen und aufgepeppelt wurde“; berichtet der überglückliche „Vogel-Vater“ Jan Deutschländer, dass ihn die erlösende Meldung aus Kempen erst mitten in der Nacht zum Mittwoch erreicht hatte: „Nach all den vielen Nachfragen und Fotos anderer Vögel war es dieses mal wirklich meine Snowball“, sagt er erleichtert.