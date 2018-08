Zons Vom 7. bis 9. September heißt es im Kreiskulturzentrum Zons: „Entdecken – Erleben – Mitmachen“. Es gibt bei der „Familienzeit“ Workshops, Aktionen, ein Mundgerecht-Konzert und eine Modenschau des Gymnasiums Marienberg.

Die Räume, Türme und Innenhöfe einer Burg zu entdecken, ist spannend. Daher hat das Familienbüro des Rhein-Kreises Neuss zur kostenlosen „Familienzeit auf Burg Friedestrom in Zons“ eingeladen. Vom 7. bis 9. September gibt es Führungen in der Burg, Workshops rund um die Ausstellung „Busy Girl – Barbie macht Karriere“ im Kreismuseum und viele Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

„Wir möchten den Familien gern interessante Stunden im Rhein-Kreis ermöglichen, damit sie ihre Umgebung noch besser kennenlernen“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Und daher ist das Kreiskulturzentrum Zons mit dem Kreismuseum, dem Archiv im Rhein-Kreis und dem Internationalen Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ in der Burg Friedestrom in Zons ein passender Ort für die „Familienzeit“ – eine Premiere in dieser Art. Zuvor gab es einen „Familientag“ zur Märchen-Ausstellung im Kreismuseum, aber noch keine dreitägige Veranstaltung. „Wir möchten Kultur und Spaß für alle anbieten, daher wird am Sonntag, 9. September, auch kein Eintritt erhoben“, betonte Reinhard Giese, Leiter des Familienbüros. Wie Marion Klein, Leiterin des Kreisjugendamtes, ergänzt, soll die Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis auch durch die „Familienzeit“ noch weiter erhöht werden: „Diese Angebote für die ganze Familie kommen sehr gut an“, weiß sie aus der Erfahrung. Sie freut sich auch auf die Gespräche mit den Besuchern.