SV Rheinwacht Stürzelberg ist mit dem neuen Sportplatz Am Weißen Stein zufrieden.

Stürzelberg Nachdem der Fußballkreis grünes Licht gegeben hat, kann die Anlage für Punktspiele genutzt werden.

Beim SV Rheinwacht Stürzelberg hat das Kunstrasen-Zeitalter begonnen. In der neuen Fußballsaison in der Kreisliga B, die Mittwoch Abend für die Rheinwacht mit dem Match gegen die Zweitvertretung des BV Wevelinghoven begann, können die Stürzelberger ihre Heimspiele auf der neuen Anlage Am Weißen Stein austragen – sofern der Gegner einverstanden ist. Denn weil das neue Vereinsgebäude Am Weißen Stein noch fehlt, müssen die Spieler sich in den Umkleiden am alten Sportplatz an der Schulstraße umziehen und dann zur neuen Anlage bringen lassen. Da das mit etwas Aufwand verbunden ist, fragt die Rheinwacht vorher bei den Kontrahenten nach, ob die ihr Einverständnis geben. Das aber ist die Regel, denn: „Normalerweise wollen alle lieber auf Kunstrasen spielen als auf dem alten Aschenhartplatz“, glaubt der Rheinwacht-Vorsitzende Michael Krause. Der Aschenhartplatz soll zwar perspektivisch bebaut werden, steht den Fußballern aber vorerst weiterhin zur Verfügung.