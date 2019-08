Hilfe für Behinderte in Dormagen : Behinderten-Fahrdienst ist wieder unterwegs

Dormagen Aufatmen beim Club Behinderter und ihrer Freunde (cbf): Nachdem im Mai gleich beide Fahrer des cbf-Transporters längerfristig krankheitsbedingt ausgefallen waren, läuft der Fahrbetrieb inzwischen schon seit einigen Tagen wieder.

Mag es derzeit im täglichen Ablauf noch hie und da etwas haken, dürfte sich schon bald alles wieder normalisiert haben. Die cbf-Vorsitzende Ingrid Klein jedenfalls rechnet damit, „dass sich nach den Ferien alles wieder so eingespielt haben wird, wie es vorher war.“ Wie bisher sind zwei Fahrer für den cbf im Einsatz, einer von ihnen ist neu. Um einer Neuauflage eines solch leidigen Engpasses wie in den vergangenen Monaten in Zukunft vorbeugen zu können, hofft Ingrid Klein, dass es dem cbf gelingt, in absehbarer Zeit noch einen dritten Fahrer für den Kleinbus der Marke Ford Transit zu gewinnen.