Am Freitag in Dormagen : Landwirte verschenken 1200 Melonen

Am Freitag in Dormagen

Dormagen Auf dem Wochenmarkt vor dem Historischen Rathaus verschenken die Landwirte Jürgen und Simon Klein am Freitag, 2. August, ab 8 Uhr rund 1200 Wassermelonen – so lange der Vorrat reicht.

Bürgermeister Erik Lierenfeld lobt den Zusammenhalt in Dormagen: „Ich finde es toll, dass Simon Klein so spontan Einsatz für den guten Zweck zeigt." Red