Rheinwacht Stürzelberg in Dormagen : Vereinsheim wird später fertig

Der Moment ist in der Regel eher ein flüchtiger. In Stürzelberg geht man mit dem Zeitbegriff deutlich großzügiger um. Zumindest wenn es um Fußball und um die neue Sportanlage am Weißen Stein geht. Denn die Spieler können zwar seit dem Frühjahr auf dem funkelnagelneuen Kunstrasenplatz kicken. Umziehen müssen sie sich, ebenso wie die Schiedsrichter, nach wie vor noch in den Kabinen der alten Sportanlage, die bei Insidern auch als spannender „lost place“ durchgehen würde. Der Grund: Noch immer ist das Vereinheim nicht fertig. Auf Nachfrage bestätigte die Stadt die Verzögerung und gab als Ursache dafür „bauphysikalische“ Gründe an.