Zeugin filmt Mann : Polizei nimmt Exhibitionist im RE 6 bei Dormagen fest

Dormagen Anhand eines Fotos erkannten Bundespolizisten einen Exhibitionisten aus der Bahn und nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest. Eine Zeugin hatte ihn bei seiner Tat gefilmt.

In Köln war eine 26 Jahre alte Frau in den RE 6 nach Düsseldorf gestiegen und hatte auf einer Vierer-Sitzgruppe Platz genommen, als sich der 28-Jährige nach Angaben der Bundespolizei gegen 12.15 Uhr kurz vor dem Halt in Dormagen in ihre Nähe setzte, seine Hose öffnete, sie ansah und sich vor ihr befriedigte. Die Frau zückte ihr Mobiltelefon, fotografierte und filmte die Handlung. Als der Tatverdächtige dies bemerkte, stand er auf und ging. Die Geschädigte suchte das Bundespolizeirevier am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf und zeigte die Tat an, wobei sie den Beamten ihre Aufnahmen zur Verfügung stellte.