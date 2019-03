„Grips-Club“ in Dormagen: BvA-Schüler entwerfen eigenes Brettspiel

Dormagen Die zwölf Schüler der AG „Grips-Club“ nahmen mit ihrem Spiel zum Thema Kapitalismus und Marxismus auch am Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung teil. Das Spiel wird auch im Museum ausgestellt.

Kein Problem aber für den „Grips-Club“. Bis zu den Herbstferien lernten die Schüler die Hintergründe, und dann wurde an der Umsetzung der Ideen getüftelt. „Es war schon nervenaufreibend“, erzählt Rauwald, „manchmal wurden die Ideen zu komplex, und die Zeit wurde knapp.“ Trotz Zeitdruck ist das Ergebnis aber einmalig geworden. „Es gibt vier Spieler. Zwei Marxisten spielen gegen zwei Kapitalisten“, erklärt Ida Marie Appel (13). Ziel sei es, so viele Punkte in den Bereichen Geld, Arbeiter und Arbeiterzufriedenheit wie möglich zu sammeln – aber eben entsprechend seiner Ideale. So habe ein Marxist gewonnen, sobald er zehn Punkte in Arbeiterzufriedenheit und null Punkte Geld erreicht hat, ein Kapitalist hingegen benötige zehn Punkte Geld und keine Arbeiterzufriedenheit. „Die Punkte bekommt man durch Ereigniskarten“, erklären die Schüler weiter. Diese stellten bestimmte Situationen dar, in denen die Spieler Entscheidungen zu ihrem Verhalten treffen müssen. Je nach Punkt werden die Spielfiguren in Form kleiner Tic-Tac-Dosen auf dem Spielfeld hin und her bewegt. „Ein Beispiel ist der Geburtstag von Karl Marx“, erklären die Schüler. Schmeißt der Spieler eine Party für Marx, gibt es zwei Punkte für die Arbeiterzufriedenheit, aber keine Geld-Punkte – wohl keine gute Entscheidung für einen überzeugten Kapitalisten. Neben Naturkatastrophen, Erfindungen oder Krankheiten wurden auch historische Ereignisse mit eingebaut, erklärt Rauwald. So gebe es auch eine Karte, in der Friedrich Engels die Firma besuchen kommt.