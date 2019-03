Hackenbroicher Hubertusschützen: Janssen neuer Jungschützenmeister

Hackenbroich Vorstand wurde bestätigt. Thomas Englich gibt Amt bei Jungschützen ab.

An dem Abend drückten die Mitglieder ihre Zufriedenheit mit der Vorstandsarbeit durch eine Wiederwahl mit einstimmigen Wahlergebnissen aus. Sie wählten Jo Deußen erneut zum zweiten Brudermeister, Patrick Fücker zum ersten Geschäftsführer und Guido Nix zum Beisitzer. Die Wahlen zum Jungschützenvorstand wurden anschließend von der Generalversammlung bestätigt. Beim Schützennachwuchs gab es eine Änderung an der Spitze: Niclas Janssen tritt die Nachfolge von Thomas Englich als Jungschützenmeister an, der nach zehnjähriger Amtszeit sein Amt in jüngere Hände geben wollte.