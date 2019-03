Krankenhaus Dormagen: Wartebereich ist neu gestaltet

Dormagen Förder- und Freundeskreis Kreiskrankenhaus Dormagen investiert 21.000 Euro.

Ein neues „Outfit“ gibt es pünktlich zum Frühlingsanfang für den Wartebereich der orthopädischen Ambulanz im Kreiskrankenhaus Dormagen: Dieser präsentiert sich nicht nur optisch völlig verändert, sondern bietet den Patienten zudem deutlich mehr Sitzkomfort als bisher. Denn bei der Anschaffung der 23 neuen Stühle und Sessel wurde besonders auf Rückenfreundlichkeit und Bequemlichkeit geachtet, da Patienten die Orthopädie-Ambulanz oftmals gerade wegen Rückenproblemen aufsuchen.Mitgetragen und finanziert wurde die Umgestaltung durch Mittel, die der Förder- und Freundeskreis Kreiskrankenhaus Dormagen aufgebracht hat: Rund 21.000 Euro hat der Verein um seine Vorsitzende Bärbel Hoffmann in diese Maßnahme investiert - allein 5000 Euro stellte der Gewinnsparverein der VR Bank Dormagen zur Verfügung.

Mit der Frischzellenkur für den Wartebereich der orthopädischen Ambulanz setzen die Rhein-Kreis Neuss Kliniken im Dormagener Krankenhaus ihr Farbkonzept konsequent fort: Nach und nach sollen den einzelnen Kliniken im Krankenhaus bestimmte Farbtöne zugeordnet werden, die nur in Nuancen variiert werden. So soll ein Wiedererkennungswert geschaffen werden, der Patienten und Besucher vom Betreten des Hauses an leitet.