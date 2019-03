Politik in Dormagen: CDU-Chef Dickers hält Groko-Aus für möglich

Dormagen Parteivorsitzender sieht eine „gute Zusammenarbeit“ mit der SPD, Trennung vor der Wahl ist aber denkbar.

Alter und neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes ist Hans Ludwig Dickers, der bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch Abend in der Kulturhalle in seinem Amt bestätigt wurde. Auf den Parteichef wartet in diesem Jahr reichlich Arbeit: Europawahlkampf, Vorbereitung der Kandidaten-Aufstellung für die Kommunalwahl 2020, Aufstellung eines Bürgermeister-Kandidaten, inhaltliche Ausrichtung und Einstimmung auf den Kommunalwahlkampf.