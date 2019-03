Stadt Dormagen hilft: Jobcenter sucht neuen Standort in der Innenstadt

Dormagen Wolfgang Draeger ist seit Januar neuer Geschäftsführer des Jobcenters im Rhein-Kreis Neuss. Bei einem Besuch im Dormagener Rathaus tauschte Draeger sich jetzt mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und dem für Soziales zuständigen Ersten Beigeordneten Robert Krumbein aus.

Dabei ging es unter anderem um die künftige angemessene Unterbringung des Jobcenters in der Nebenstelle in Nievenheim. Zudem wurden die seit Jahresanfang eröffneten Beschäftigungsmöglichkeiten für bestimmte Gruppen Langzeitarbeitsloser thematisiert.

Die Heimat des Jobcenters an der Bismarckstraße stellt alle Beteiligten nicht zufrieden. Das Gebäude, in dem vor vielen Jahren das Rathaus des Amtes Nievenheim untergebracht war, erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen für eine moderne Dienstleistungseinrichtung. Die Gänge sind dunkle und schmal, es gibt keine Wartezone für Besucher, ebenso fehlen Verbindungstüren zwischen den Büros, die such Sicherheitsgründen heute Standard sieht. Daher suchen Stadt und Jobcenter jetzt nach einem neuen Standort, der zudem idealerweise zentral in Dormagen liegen soll.