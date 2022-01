Crowdfunding in Dormagen : DLRG benötigt Einsatz-Material

Dormagen Die DLRG Dormagen bitte um Hilfe. Es bestehe dringender Material-Bedarf in der Wasserrettung. Eine Crowdfunding-Aktion wurde gestartet.

„Gerade in den Einsätzen in Gemünd und in Erftstadt hat das Team der DLRG Dormagen gezeigt, wofür sie da sind und was sie zusammen leisten können“, erklärt Jörg Dittmar, Pressesprecher der DLRG Dormagen, der selbst bei den Einsätzen vor Ort war. Die Einsatzmannschaft sei jedoch hauptsächlich in Dormagen aktiv uns stehe 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche bereit um im Notfall zu helfen. Hierfür sei eine gute Ausrüstung zwingend nötig. „Bei den Einsätzen am Rhein sowie auch bei den Einsätzen in der Eifel, hat sich gezeigt, dass hier Bedarf besteht“, so Carsten Gösch, Leiter der DLRG Dormagen. Aus diesem Grund hat die DLRG Dormagen zusammen mit der VR Bank eine Crowdfundingaktion gestartet um neue Schutzausrüstung für die Wasserretter zu finanzieren. Dazu gehören unter anderem Trockenanzüge, die es den Wasserrettern erlaubt, bei jeder Witterung in den Einsatz zu gehen und dabei nicht nass zu werden. Aber auch spezielle Rettungswesten und Helme, die den Helfern bei Einsätzen mit den Rettungsbooten einen noch besseren Schutz bieten sollen. Die Helme sollen zudem mit Anschlüssen für Funkgeräte ausgestattet werden, um die wichtige Kommunikation im Einsatz zu ermöglichen.