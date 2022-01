Reaktionen aus Dormagen : Pastor Peter Stelten „erschüttert“ über Missbrauchs-Gutachten

Dormagen Die Reaktionen auf die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München/Freising hat viele Reaktionen nach sich gezogen. Was der Dormagener Pastor Peter Stelten dazu sagt.

Die Veröffentlichung des Münchener Missbrauchsgutachtens in der vergangenen Woche war auch für den leitenden Pastor in der Pfarrgemeinde St. Michael in Dormagen ein Schock. „Ich bin tief erschüttert, dass so etwas in der Kirche möglich ist“, sagt Peter Stelten. Nicht erschüttert sei er hingegen darin, in der richtigen Glaubensgemeinschaft zu sein. „Und ich bin auch nicht erschüttert in meiner Beziehung zu Gott“, betont er.