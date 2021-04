Verschiebung aufgrund der Pandemie : „Paralympics für Dormagener Kinder“ erst 2022

Dormagen Der nächste Termin für das Spiel- und Sportfest wäre eigentlich in diesem Jahr gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung für Kinder mit und ohne Behinderung aber auf das Jahr 2022 verlegt. Das gab die Dormagener Bürgerstiftung jetzt bekannt.

Eigentlich sollten auch in diesem Jahr wieder Kinder mit und ohne Behinderung die Möglichkeit bekommen, ihr sportliches Können bei den „Paralympics für Dormagener Kinder“ (Padoki) unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung wird von der Dormagener Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit dem TSV Bayer Dormagen organisiert und findet normalerweise immer in einem zweijährigem Rhythmus statt. Der nächste Termin wäre für dieses Jahr geplant gewesen. Jetzt steht allerdings fest: Die Veranstaltung muss aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der hohen Infektionszahlen auf das kommende Jahr verschoben werden.