Stadt Dormagen als Arbeitgeber : Stadtkonzern will sich Familienfreundlichkeit zertifizieren lassen

Dormagen Der Stadtkonzern will sich noch in diesem Jahr als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifizieren lassen. Die Stadt wurde bereits 2020 als kinderfreundliche Kommune ausgezeichnet.

Rund 1200 Mitarbeiter arbeiten beim Dormagener Stadtkonzern. „Wir stehen für Verlässlichkeit und gehen trotzdem mit den Trends in der Arbeitswelt – als Arbeitgeber kann die Stadt Dormagen deshalb selbstbewusst um Fachkräfte werben. Wir haben ein klares Konzept, um unsere Mitarbeiter auch langfristig an den Konzern Stadt zu binden“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Die Arbeitsprozesse in der Verwaltung werden zunehmend komplexer. Die Stadtverwaltung bietet ihren Mitarbeitern laut Lierenfeld deshalb ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm an, um Kompetenzen und Wissen stetig den wachsenden Anforderungen anzupassen. Dabei arbeitet die Stadt mit den umliegenden Studieninstituten und der Volkshochschule Dormagen zusammen. Externe und interne Schulungen in Präsenz oder als Webinar sind fester Bestandteil der Personalförderung. „Der Erfolg der Stadt Dormagen ist eng mit dem Leistungsvermögen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verknüpft. Deshalb fördern wir gezielt Talente und bilden jährlich unseren eigenen Nachwuchs in verschiedenen Berufen aus“, so Bürgermeister Erik Lierenfeld.