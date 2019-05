Bürgermonitor Dormagen : Altpapier zum Container bringen

Dormagen Seit Jahresbeginn nimmt die Entsorgungsgesellschaft EGN zusätzliches Altpapier und Kartonagen neben der grünen Tonne nicht mehr mit, was viele Dormagener ärgert. Stadt und EGN haben sich darauf verständigt, dass seit Februar – zunächst für die Dauer von einem halben Jahr – an jedem ersten Samstag an fünf verschiedenen Standorten die Möglichkeit besteht, sein Altpapier in einem Container zu entsorgen: Schützenplatz in Dormagen-Mitte, Rheintorplatz in Zons, Schulparkplatz in Stürzelberg, Salvatorplatz in Nievenheim und Feuerwehrgerätehaus in Hackenbroich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken