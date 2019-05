Verkehr in Dormagen : Verkehrsentlastung für Nievenheim

SPD-Sitzung zu Plänen für A 57-Anschlussstelle Delrath und die Ortsumgehung.

Die Entwicklung der drei Ortsteile Nievenheim, Delrath und Ückerath stand im Mittelpunkt der offenen Sitzung der SPD Dormagen am Montagabend, die Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke souverän leitete. Rund 80 Besucher waren in die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule gekommen, um über den Autobahnanschluss Delrath, die Umgehungsstraße für Nievenheim und das geplante Freizeitareal am Strabi zu diskutieren.

Am Montag, 27. Mai, beginnt um 18 Uhr in der Neuen Grundschule Allerheiligen, Am Hendelsgraben 15, in Neuss eine gemeinsame Infoveranstaltung der Städte Neuss und Dormagen mit dem Rhein-Kreis zur Anschlussstelle Delrath und zum Gewerbegebiet Silbersee.