Museumstag im Kreismuseum Zons : Schmuck aus alten Kaffeekapseln

Zons Mit dem Museumstag lockte das Kreismuseum 300 Besucher nach Zons. Zu sehen gab es dänisches Silber und Juwelen des Jugendstils. Wer wollte, konnte auch selbst Ketten und Armbänder basteln.

Das Kreismuseum hat am Sonntagnachmittag 300 Besucher in die Welt des Schmucks entführt – und einige wollten nicht nach Hause, ohne sich selbst ein paar Ketten oder Armbänder zu basteln. Das war möglich – aus alten Kaffeekapseln und leeren Pralinenschachteln.

Denn das ist der neue Trend: Upcylcing. Dinge, die man eigentlich in den Müll werfen würde, zu Kunst machen. Begleitet wurde die kostenlose Aktion von der Künstlerin Christina Althaus, und sie war ein voller Erfolg. „Zuerst haben es nur die Kinder ausprobiert, aber als sich die ersten Erwachsenen trauten, bastelten auch immer mehr Ältere“, sagt Verena Rangol, stellvertretende Leiterin des Kreismuseums.

Die Fotos können bis 17. Juni an zons@rhein-kreis-neuss.de geschickt werden.

Für eine neue Ausstellung sucht das Kreismuseum Fotos von Momenten, in denen Menschen in ihrem Leben Neuland (räumlich oder im übertragenen Sinn) betreten haben.

Zum Internationalen Museumstag hat das Kreismuseum Zons am Sonntag seine Türen geöffnet. Von 11 bis 18 Uhr konnten Kunstinteressierte bei freiem Eintritt die Räume an der Schloßstraße erkunden. Das Highlight: Die Sonderausstellung „Simply Danish! Silberschmuck des 20. Jahrhunderts“. Dort zu sehen sind 170 Silberschmuck-Objekte von zahlreichen Künstlern aus Dänemark. Darunter Ringe, Armbänder, Ketten, viele davon verziert mit Ornamenten. Schirmherr ist das dänische Konsulat. Einflüsse von Japonismus, Kunsthandwerk (“Arts and Crafts“) und Symbolismus sind unverkennbar.