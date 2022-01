Bezirksausschüsse in Dormagen : SPD und UWG gehen auf Distanz

Dormagen Die Idee des CDU-Stadtverbandes, die zuletzt 2004 abgeschafften Bezirksausschüsse wieder einzuführen, stößt auf eher ablehnende Reaktionen.

Er will dieses Instrument zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht von vornherein ablehnen. „Die Verwaltung soll uns dann, wenn die CDU Kostenpflichtiger Inhalt einen entsprechenden Antrag vorgelegt hat, die Vor- und Nachteile auflisten.“ Er erinnert sich noch an die damalige Situation, als in den Bezirksausschüssen zwar Vertreter von vor Ort dabei waren, „jedoch keine Fachpolitiker, so dass viele Themen, die vom Bezirks- in einen Fachausschuss gelangten, dort aus bestimmten Gründen abgelehnt wurden. Das war schon ein sehr großer Verwaltungsaufwand.“ Dormagen sei zu klein für solche Gliederungen.