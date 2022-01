Ausstellung in Dormagen : Im Kulturhaus dreht sich alles um Kunst aus Papier

Ausstellung in Dormagen

Renate Martinsdorf-Henrici stellt in Dormagen aus. Foto: Stadt

Dormagen Die Künstlerin Renate Martinsdorf-Henrici präsentiert bis April 2022 im Dormagener Kulturhaus ihre vielseitige Ausstellung „kaleidoSKOP²“.

Auf drei Etagen zeigt sie rund 50 Kunstwerke. Einen Teil bilden Origami-Arbeiten wie Räderwerke oder das Werk „U:N:O: Umbrellas not opened“. Besonders originell: Aus deutschen Gesetzesbüchern hat Martinsdorf-Henrici Hemden mit dem Titel „Am Tag danach“ gefertigt.

Die Werke der Künstlerin bestehen aus Papier. Die Vielseitigkeit des alltäglichen Materials inspiriert Renate Martinsdorf-Henrici zu immer neuen Experimenten: gießen, schöpfen, blind prägen und falten. Wie in einem Kaleidoskop erscheinen in ihren Arbeiten nicht nur die vielfältigen Techniken im Umgang mit Papier, sondern auch die zahlreichen Facetten menschlichen Lebens und Erlebens. Martinsdorf-Henrici unterrichtete bis vor acht Jahren an einer Kölner Hauptschule Kunst, Mathematik und Textilgestaltung. Das „Blatt Papier“ war anfangs nur Vermittler bestimmter Kulturtechniken wie dem Schreiben, Lesen oder Zeichnen.