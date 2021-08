Politik in Dormagen : UWG und FDP gehen getrennte Wege

Dormagen FDP und UWG gehen getrennte Wege: Nicht lange hat die Fraktionsgemeinschaft gehalten, die nach der Kommunalwahl im vergangenen Herbst eingegangen worden ist.

„Wir bedauern die Entscheidung der UWG, die Fraktionsgemeinschaft mit uns aufzulösen“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende, Karlheinz Meyer. Von Seiten der FDP stand immer das wertschätzende Miteinander im Vordergrund. Dies zeigte sich auch in der Überlassung des Hauptausschusses, dem wichtigsten Ausschuss des Rates, an die UWG. „Da uns die Entscheidung der UWG am Freitag ohne vorherige Diskussionen oder Andeutungen per Mail mitgeteilt wurde, können wir zu den Gründen nichts sagen.“