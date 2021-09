UWG Dormagen hakt nach : Sekundarschule auf dem Prüfstand

Seit Schuljahresbeginn sind die Sekundarschüler in ihre neue, schmucke Schule zurückgekehrt. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Die Unabhängige Wählergemeinschaft in Dormagen (UWG) stellt die Sekundarschule in Frage. Sie hat einen Fragenkatalog zur Zukunft der Schule an die Stadt gerichtet.