Interview: Neuer Chef des Sportverbands Dormagen : „Wir sind Mittler zwischen Sport und Politik“

Der frühere Leiter des Sportservice im Rathaus ist Nachfolger von Claus Radke. Er setzt weiter auf Teamarbeit im Vorstand.

Herr Lewerenz, was ist Ihr Antrieb gewesen, Vorsitzender des Sportverbands zu werden?

Hobby Der Volleyballspieler war früher für Frechen in der Regionalliga aktiv, heute trainiert er ein Mixed-Team beim TSV. Zweites Hobby ist Motorradfahren.

Person Lewerenz wurde vor 62 Jahren in Gießen geboren. Er ist Leiter des städtischen Baubetriebshofs, leitete von 2003 bis 2018 den Sportservice. Der Diplom-Sportlehrer ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Für Sie ist es eine Art „Seitenwechsel“: Vom Leiter des Sportservice im Rathaus zum Chef der Dormagener Sportler. Wird das nicht schwierig, weil Sie sich als Rathaus-Mitarbeiter dann auch mal kritisch in Richtung Verwaltung positionieren müssen?

Lewerenz Das will ich nicht ausschließen. Aber bisher wird sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. So ist bei den Sitzungen des Sportverbandsvorstands immer ein Mitarbeiter des Sportservice dabei. So mancher Konflikt zwischen Sportservice, Vereinen und Politik wurde vom Sportverband gelöst.