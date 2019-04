Tierpark und Wald in Dormagen : Neues Konzept für Tannenbusch-Woche

Neuer Termin ist Mitte Mai statt im Juli vor den Ferien: Die beliebte Tannenbusch-Woche wurde neu aufgestellt und der Resonanz angepasst. Herausgekommen sind spannende Veranstaltungen im Naherholungsgebiet.

In guter Zusammenarbeit haben die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen und die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) mit weiteren Partnern wie den Landfrauen ein neues Programm (www.svgd.de) auf die Beine gestellt, das Lust auf mehr Tannenbusch-Erlebnisse macht. Dabei wurde an weiteren Stellschrauben gedreht, um das Angebot zu verbessern, wie SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz erläutert: „So beschränken wir uns auf einen großen Termin zur Eröffnung und verzichten auf die Abschlussveranstaltung.“

Parken An den Wochenenden und an Feiertagen kosten das Parken 2,50 Euro. Das Geld fließt in den Tannenbusch, u.a. hat die SVGD die Toilettenanlage saniert.

Es gibt wieder Wanderungen, Radtouren, Informationen, Kunst- und Naturerlebnisse. Ganz neu im Konzept ist das „Waldbaden – der Kurzurlaub für das Gehirn und den Körper“, was Guido Schenk sehr am Herzen liegt: „Dass der Wald einen positiven Einfluss auf Menschen hat, ist wissenschaftlich erwiesen. Das wollen wir vielen Personengruppen bei vier kostenfreien Seminaren und einem Vortrag mit dem Waldführer Herrmann Schmidt näher bringen.“ Auch „Rund um das Schaf und seine Wolle“ am 16. Mai ab 9.30 Uhr ist ein viel versprechendes neues Angebot, wie auch die „Heimischen Insekten“ der Biologischen Station am 15. Mai ab 16.30 Uhr.